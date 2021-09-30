很多人出社會後都會想買車，但買車須要一筆資金，養車的開銷也大，因此讓人打退堂鼓。有網友認為，錢拿去投資比買車來得更有效益，並好奇詢問大家30歲前買車的原因是什麼？貼文一出引起討論，其中「能擋雨擋風」、「載老婆、小孩」、「自駕彈性高」以及「住在交通運輸不完善的地方」是最多網友點出的理由。

一名網友28日在PTT發文表示，他目前20多歲還沒有買車，因為30歲前存款並沒有到非常多，不只新車不便宜，養車也不便宜，直呼「保險+稅+油錢+租停車格，一年至少好幾萬」，加上住的地方離公司很近不用通勤，缺乏必要性。

原PO認為，比起花大錢買車，拿來投資還更有效益，但開車出去玩真的比較方便，讓他難以抉擇，所以好奇詢問「大家30歲前買車的原因是什麼？」。

貼文一出引起網友討論，綜合網友所述，買車的原因包括能擋雨擋風、需要載老婆小孩、自駕彈性高比較方便以及住在交通運輸不完善的地方，「騎機車騎到厭世，開車安全，不用風吹日曬雨淋」、「準備懷孕生小孩，孕婦跟幼兒真的蠻需要汽車的」「方便啊，想去哪就開去哪」、「住鄉下沒車真的很不方便」。