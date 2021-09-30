美歐今天同意，將共同制定關鍵科技規則與標準、建立半導體供應鏈夥伴關係、擴大關鍵與新興技術合作，並深化跨大西洋經貿合作與建設性對話。

美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）首次會議今天在賓州匹茲堡（Pittsburgh）召開，美方由美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和貿易代表戴琪（Katherine Tai）主持，歐洲聯盟執委會此次派出負責貿易與數位業務的2位副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與維斯塔哲（Margrethe Vestager）出席。

會後雙方發表聯合聲明，支持美歐在因應全球挑戰方面的技術、經貿關係與合作的持續發展，促進大西洋兩岸勞工的共享經濟成長、發展跨大西洋貿易與投資關係，因應氣候危機、保護環境、促進勞工權利、打擊童工與強迫勞動、擴大彈性與可持續性供應鏈、擴大關鍵與新興技術合作。

雙方也聲明將團結一致，繼續確保企業、消費者和勞工免受不公平貿易行為的影響，尤其是那些破壞世界貿易體系的非市場經濟體造成的行為。

根據聲明，美歐將成立10個工作小組，在技術標準、氣候與綠能、安全供應鏈、數據管理與科技平台、威脅安全與人權的技術濫用、出口管制等方面加強合作，其中安全供應鏈除半導體合作外，還將加強關鍵部門的供應鏈彈性和供應安全。

雖然聲明並未點名中國，但不少內容劍指北京當局。包括對外國投資的開放與非歧視、透明、可預測、對稱和問責制原則；有效控制軍民兩用物品貿易的重要性；人工智慧發展的濫用可能對共同價值觀與基本自由的威脅；以及共同合作因應非市場、扭曲貿易的政策與做法等。（編輯：林憬屏）1100930