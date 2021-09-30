北韓宣稱成功試射高超音速飛彈

專家說，北韓聲稱周二試射了高超音速飛彈，而它可能成為世上最快，也最精準的武器之一。

據CNN新聞網29日報導，儘管北韓「火星-8」型高超音速飛彈的確切規格不明，但專家說，理論上，搭配高超音速滑翔載具的飛彈飛行速度能達20倍音速。此外，它們在飛行時或許有高機動性，幾乎不可能被擊落。

分析家說，要是北韓真能成功打造，並部署高超音速武器，可能會改變東亞軍力平衡。日內瓦韋伯斯特大學（Webster University de Genève）助理教授法頓（Lionel Fatton）說，如果北韓說的是真話，那意味目前日韓的飛彈防禦系統幾乎起不了作用，因為相關系統是針對彈道飛彈而設計。

而新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）說，高超音速飛彈能突破先進飛彈防禦系統，要是裝上核彈頭，更將改變遊戲規則。不過，他也指出，想要和擁有是兩回事。

另一方面，美國卡內基國際和平基金會（CEIP）核政策專家潘達（Ankit Panda）推文說，北韓用了「戰略」來形容這武器，意味它能搭載核彈頭。

美國科學家聯盟（FAS）核專家克里斯登森（Hans Kristensen）和柯達（Matt Korda）說，平壤據信已有一些核彈頭。

不過，他們也指出，目前還不確定，平壤是否已能成功將核彈頭裝上飛彈，以射向目標。北韓官媒朝中社說，周二是首度試射高超音速飛彈，並獲得成功。而西方分析家在看過朝中社發布的照片後說，它具有高超音速滑翔武器的特性。至於南韓軍方在分析試射相關數據後說，這飛彈似乎還在超級研發階段，要成熟到能部署還需要一段時間。