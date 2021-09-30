大聯盟例行賽剩下最後5天，天使仍然繼續比賽，而前兩戰都未拿下勝投的日籍好手大谷翔平會不會再次先發引外界好奇，而稍早據MLB官網報導表示，大谷翔平確定不再登板先發，這也代表他無緣挑戰棒球之神貝比魯斯(Babe Ruth)的單季10勝10轟103年紀錄。

Shohei Ohtani has pitched his last game of this 2021 season:



◻️ 9-2 record

◻️ 130 1/3 IP

◻️ 3.18 ERA

◻️ 156 strikeouts

◻️ 44 BB



He is also currently in third in the home run race with 45 HRs. pic.twitter.com/IslSnbjLZW — The Athletic (@TheAthletic) September 29 2021

而最早消息是由天使總教練麥登(Joe Maddon)口裡傳出，他說大谷翔平已投完本季最後一場先發，接下來對水手不會再出賽，「他(大谷)最後繳出兩場相當強大先發表現，現在已沒什麼好要求更多的了。」麥登說道。

不過麥登表示大谷翔平仍會繼續以打者身份出賽，他還有機會挑戰全壘打王，但截稿至今目前45轟的他落後藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)46轟、皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)47轟，包含今天僅剩5場比賽，要追上並超越難度相當高。

其實大谷翔平前兩場先發都繳出優質表現，上一場對水手主投7局飆10K，僅被敲5安打含一發陽春炮，但欠缺隊友火力支援，最終天使以1：5輸球，大谷翔平無關勝敗，他在打擊時還罕見動怒摔球棒，非常自責，畢竟他知道這可能是他本季最後一次先發投球了。

雖然無緣追上高懸103年超神紀錄，拿下全壘打王也很困難，但大谷翔平在本季以「二刀流」身份出賽已創造了無數奇蹟，本季至今他520打數有133支安打、45支全壘打，貢獻98分打點，另外還有驚人的24次盜壘，打擊率維持在不錯的.256。

投球部份投23場拿下9勝2敗，130.1局投球中能送出156次三振，責失46分，自責分率3.18、每局被上壘率1.09，也十分夠水準，近7場比賽他狀況相當不錯，拿下3勝1敗，自責分率3.65，可惜自從9月10日到現在都無緣勝投，過去三場他繳出兩場優質先發。