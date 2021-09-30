疑因患有精神疾病的楊姓男子，襲擊超商女店員，更挖傷對方雙眼。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

女店員提醒戴口罩遭「慣犯男」攻擊 3分影片曝 村民暴怒：應強制送醫！

屏東縣高樹鄉29歲潘姓女超商店員，好意提醒楊姓男顧客戴好口罩，竟遭楊突襲狂毆臉部、徒手挖眼睛，導致女店員鼻梁粉碎性骨裂、雙眼嚴重受傷，恐有失明之虞。有精神病史的楊男是地方頭痛人物，他的老母親感嘆，兒子50歲了，出院不肯好好吃藥，她也管不住，也沒錢可以賠償受害者。

據悉楊男10多年前發病，入院治療情況良好，但一出院就不按時服藥。楊男老母無奈說，兒子先前遭強制送醫後，在醫院治療都很好，但一回到家就認為自己沒病，不願按時吃藥；兒子已經50歲了，根本管不住，有次缺錢買菸又要不到錢，竟然對她也飽以老拳。聽到兒子傷人消息，楊男老母表示「很沒辦法」，真的沒錢賠償受害者。

楊男是地方頭痛人物，村民說他曾因路旁犬隻朝他吠叫，竟發怒狠挖小狗雙眼並咬死小狗，當地人從此以「咬狗ㄟ」稱呼他，互相提醒不要惹他。而楊男6月底才在早餐店拿刀割傷七旬老婦脖子，被送醫強制治療，但短短1個半月又放出來，再度下手重傷女店員。

當地村民驚恐不已，連署希望不要再將楊男放回來，屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，已指示警方密切掌握楊男後續治療情形，若經醫院評估可出院時，將考量是否有事實足認有羈押事由及必要，屆時將依法向法院聲押。

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