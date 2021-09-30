香港名模蔣怡擁有亮麗的外型與健康小麥肌，加上178公分的高䠷身材，使她一出道就受到矚目，過去她也曾來台演出《泡沫之夏》、《籃球火》等電視劇，紅極一時。但自從宣布嫁給珠寶設計師男友後，蔣怡就鮮少出現在螢光幕前，只透過IG分享生活，近日她再度更新近況，曬出搭船出遊的照片，而超火辣的身材也讓網友相當驚艷。

蔣怡結婚生子後鮮少露面，只能透過IG了解她私下的生活，而近日她帶著兩名子女搭乘遊艇出海旅遊，並在IG上曬出多張旅遊照，引起網友的目光。只見照片中，蔣怡穿上淺藍色及橘色的比基尼，並帶著墨鏡，對著鏡頭露出陽光燦笑；仔細一看，才發現她的身材不僅與過去一樣四肢纖細，平坦的腹部還能隱約看出結實的馬甲線，完全不像生過孩子的媽媽，網友看到後也紛紛大讚「漂亮辣媽」、「身材維持的真好」、「依然很美」、「身材都沒變」，引起熱烈討論。

事實上，蔣怡在2013年宣布與珠寶設計師男友翁狄森登記結婚，並陸續生下一對兒女後，她便退居幕後減少演藝圈的工作，專心在家相夫教子，待丈夫事業穩定、孩子逐漸長大，她才再度於今年中接下香港無線電視台的料理節目《煮場爭霸》的主持棒，讓不少粉絲又驚又喜，加上她過去曾前往法國藍帶廚藝學校，向中華廚藝學院學習各種做菜的技巧，讓她在主持節目時能更加生動的介紹，獲得大批網友的好評，也使她人氣再度回升。