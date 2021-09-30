【愛傳媒葉毓蘭專欄】不要讓美國軍火掮客認為台灣是個冤大頭，警察機關配備刺針飛彈是要陷警察於危險中，這麼愛用警察就不要砍警察退休金，先退警比照退軍。

9月27日我在立法院外交及國防委員會質詢國防部邱國正部長是否有規劃全國警察機關配備刺針飛彈，還好邱部長告訴大家，這是個人言論，也不是外國人一講，國防部就照辦，國防部並沒有相關的研究，而且也與我們的國情不合，不得給國防部一個讚！

美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert C. O’Brien）在9月15日投書「華爾街日報」指出，建議我們全國警察分局、派出所約2000個單位部署刺針飛彈，可以削弱敵軍直昇機部隊對臺灣內陸的空中攻擊行動。

一套個人肩射式刺針飛彈初估大約新臺幣6百多萬元，我們的警察局連電腦螢幕都保護不好，動不動就有黑衣人擅闖警察局，不然就糾眾包圍警局，警局配發刺針飛彈真有必要嗎？會不會到時候有心人士，就動腦筋到這些飛彈上面？還是這位美國顧問是軍火掮客，又要逼我們買單不合用的武器裝備？

民進黨執政後，兩岸情勢越來越緊張，連海巡艦艇都需要裝載鎮海火箭彈，堪稱史上火力最強的海巡艦艇，甚至有海巡100噸的艦艇要研議配備水雷的傳聞，海巡都快成為「第二海軍」了。

戰時海巡納入作戰序列，我想民眾都會大力支持。但是，海巡平時是類似警察的海上執法單位，並非武裝部隊，但現在裝備鎮海火箭彈、甚至未來裝備水雷，就會成為軍事目標，若海巡艦艇在我國領海執法，被有心人藉機挑釁進而擦槍走火，引發不必要的爭端合適嗎？

兩岸局勢越緊張，國防議題就會被更加重視，27日各大媒體都提到國防部要恢復「金馬獎」，為了讓役男在國家遭遇戰事時，能立刻投入戰場，「立即動員、立即作戰」，即日起開試行「五加十一」訓練新制，讓軍事訓練役熟悉部隊運作與戰備整備。

「全民國防」和「全民皆兵」是截然不同的制度，去年10月間吳怡農先生提出「在家當兵」、「全民皆兵」。依照國際法、武裝衝突法，平民不得參與軍事行動，否則會成為合法的軍事目標，若要全民皆兵，實際參與軍事行動，必須先求得全民共識，繼而就是修法，國安高層必須審慎面對這一類的議題。

如果只是為了強化民眾的戰鬥意志，喊喊口號壯壯膽也無可厚非，如果學者專家、名嘴，引用幾個國外智庫論述，找幾本外國手冊抄一抄就可以高談闊論，甚而讓民眾誤解實際的戰場景況，問題就嚴重了，我希望國防部以後能夠針對類似情形，能即時的澄清、說明，別讓民眾產生誤會。

以後警察是不是也要被推銷火箭筒？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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