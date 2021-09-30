許多現代人因經濟壓力不婚不生，讓不少父母難以接受。對此，一名網友認為，很多年輕人都不想奮鬥，不打拚買車買房，也不求結婚生子，只想當躺平族（網路用語：人生喪失鬥志）活在舒適圈，做讓自己快樂的事。這樣的說法引起網友熱議，躺平是趨勢，畢竟努力得要死要活，生活也不會比較好，7年級就有不少人不買房也不結婚，到了8年級感覺會有更多人選擇放棄掙扎，直接躺平比較舒服。

一名網友日前在PTT上發文表示，聽到女生抱怨現在的男生開始躺平，不買車也不買房，跟朋友打遊戲、出去玩也蠻快樂的；反觀花時間在女生的身上，如果最後這段感情無疾而終，真的是挺耗費時間與精力，在現在這樣的年代，這種選擇躺平不努力的男生多嗎？

貼文引起網友討論，「躺平已經是趨勢了」、「這要看時間推進，感覺要徹底躺平是在8、9年級」、「七年級生已有半數不結婚、買房」、「年紀越輕越明顯」、「幹嘛不躺？努力要死要活，生活也差不了多少？還不如躺平舒服」、「會躺平的都是中層的，就是有意識到這社會不行，也意識到自己不行才躺平的」、「男生要對自己好一點」、「如果不是很愛，結婚真的沒啥吸引力」、「躺平真的蠻舒服的」。

另有一名網友根據自身經驗整理出4種「躺平」的類型，第一種是「全躺平」，這類型的人賴在家裡不工作，領著政府的補助金過活，然後每天在臉書抱怨社會不公；第二種則是「半躺平」，認真工作但母胎單身，也從不找對象，平時都窩在家裡玩；第三種「微躺平」會認真賺錢投資，買車買房都可以，網路交友認識新對象，尋求短期快樂，只要對方開始囉嗦就分手。

該網友指出，最後一種則是「婚姻中躺平」的類型，家事與開銷都AA制，回家尊稱妻子為女王大人，被另一半念也會反抗，如果真的受不了就會逃去朋友家借住，等到老婆受不了打來安慰才乖乖回家，這類人可結婚，但底線就是不生小孩。