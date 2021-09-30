光寶科(2301)宣布已於集中交易市場買回共計4萬張光寶科股票，100%完成執行庫藏股計畫，光寶科技總經理邱森彬表示，光寶科技正積極招募光、機、電、通訊、散熱、軟/韌體到系統整合等領域的優秀人才，今年分別實施庫藏股與「員工持股信託」二大計畫，提升整體員工持股比重，為邀請光寶同仁成為股東，長期參與和共享公司經營成果。

光寶科技此次庫藏股計畫買回共計四萬張光寶科股票，佔總發行股數比率1.7%，回購總金額為24.3億元，光寶科表示，所買回的庫藏股將轉讓予員工，為激勵員工規畫之一；且自10月起啟動員工持股信託，台灣員工均得依個人意願選擇參與，以定期定額的自提金且加上公司每月提撥定額的獎勵金，長期持有光寶股票。

光寶科技員工持股資金已交付信託，將自集中交易市場定期購股並長期持有，預期達到光寶留才與增進員工退休財務幸福的目標，是員工、股東和光寶共創三贏的計畫。

邱森彬表示，光寶科技正積極招募光、機、電、通訊、散熱、軟/韌體到系統整合等領域的優秀人才，強化整合能力提高對客戶的附加價值；建立開放、多元、包容的組織與環境，提升同仁向心力、特別是提供年輕同仁充分的發展空間，今年分別實施庫藏股與「員工持股信託」二大計畫，提升整體員工持股比重，都是為了邀請光寶同仁成為股東，長期參與和共享公司經營成果。