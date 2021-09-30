10月不僅百貨實體周年慶熱鬧，今年因著振興五倍券可以在網購上使用，因此各電商也紛紛準備參戰周年慶，蝦皮購物就將於明（1日）起再度重磅推出「10.10品牌周年慶」，不僅再度請來「國民主持人」黃子佼回歸擔任活動大使，還有299元免運、最高現折5000元的商城85、89折神券，以及攜手百大品牌限時下殺5折起等優惠。

蝦皮購物首度攜手JOY COLORi未來鑽石專家，祭出10月10日當天不限金額下單完成付款，即可於蝦皮寶箱領取鑽石抽獎券，有機會免費抽走價值超過10萬元的「一克拉鑽戒」。（蝦皮購物提供）

而此次蝦皮購物更將加碼聯手理膚寶水、Dr.wu、Innisfree等9大品牌，推出蝦皮獨家小橘盒全面5折起下殺，將於10月10日當天限時限量開搶之餘，還首度攜手JOY COLORi未來鑽石專家，祭出10月10日當天不限金額下單完成付款，即可於蝦皮寶箱領取鑽石抽獎券，有機會免費抽走價值超過10萬元的「一克拉鑽戒」，另外再加碼10月5日到10日期間上線玩酷聖石轉盤遊戲，即有機會獲得100元吃冰金、1年份免費吃酷聖石冰品、蝦幣優惠券等好禮。