據統計，今年前9個月，國內核備之主要產業型基金績效暨全球氣候變遷指數表現，以能源和金融產業型基金報酬率最佳，能源型基金平均績效達27.5%，金融產業型基金平均績效為21%，排名第三為全球不動產基金為13.2%；至於報酬率最差為黃金及貴金屬的-19%。

九月以來台灣金管會證期局核備的1,011檔境外基金(股、債均含)平均下跌1.94%；其中727檔股票型基金平均下跌2.29%，265檔債券型基金平均下跌1.09%。

富蘭克林證券投顧分析，受到艾達颶風影響產能受挫加上美國原油庫存連續七週下降，推升布蘭特油價登上近三年高點，能源基金九月平均上漲7.6%，表現居各類型基金之冠，黃金基金則持續受到貨幣緊縮政策預期及美元與美債殖利率同步漲升的壓抑，九月份平均下跌8.6%，於主要基金類型中表現落後，而基礎設施類股則受惠防禦色彩及疫後重建題材，在市場波動中表現相對抗跌。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利指出，11/1~11/12在蘇格蘭召開的第26屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會即將登場，在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演重要的領導角色，其中每一項都需要大量投資，投資人可藉由透過投資全球上市基礎建設公司，讓高品質及全球區域分散的流動性資產廣納綠色商機。