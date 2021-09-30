基進黨立委陳柏惟日前堅持用台語質詢槓上國防部長邱國正，引起議論。同樣是軍人背景的退輔會主委馮世寬今（30）日前往立法院備詢受訪時表示，自己台語不行，希望委員能用國語問政，有老榮民則反映，用國語問政他們才聽得懂。馮世寬也坦言，「希望他不要逼我，今天沒有穿西裝」，強調到議會應該要和平，並把議事互相了解。

馮世寬表示，議場有議場規則，他深切了解，這是議場不是戰場，大家應該能夠互相諒解，「我台語不行，我當然希望他用國語來問政。」

馮世寬說，很多老榮民打給他，也希望委員用國語問政，他們這樣才聽得懂，這些老榮民從各地來，他們當然不會講台語。

馮世寬坦言，這兩年學台語都沒有時間，他去學山東話、廣東話、四川話，最難的是福州話，而且退輔會要照顧的還有西藏人，所以要學很多種語言，至少要能跟90歲老先生用方言講幾句問候的話，「假如委員問我，我會說沒有時間學台語，希望他能諒解。」

馮世寬強調，語言是需要而產生的，假如今天在美國國會，他當然用英語。在這裡當然用國語、大家都聽得懂，他會為榮民請命，希望用國語來問政，這樣大家雙贏。