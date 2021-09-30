基本工資審議委員會將在10月8日召開，國發會主會龔明鑫與勞動部長許銘春昨（29日）雙雙展現對調漲基本工資的樂觀態度，龔明鑫更罕見表示，今年經濟成長率有望衝上6%，基本工資的漲幅也有望提高一些。外傳可能出現調漲6%至8%的高漲幅，即基本工資將落在25440到26000元之間，消息一出引起網友們熱烈討論，但有許多人卻不領情，怒批調整基本工資只會幫助到外籍移工，而一般勞工只會感受到物價上漲，「台勞又沒領基本工資，超無感」、「最有感的只是滷蛋漲5元」、「只爽到外籍移工。」

中國時報報導，受到今年全年經濟成長率可望突破6%、疫情受到控制及五倍券帶動內需消費等因素刺激下，政府內部對調漲工資已有共識，昨天更傳出明年基本工資將採高調幅，月薪及時薪漲幅有望同時提高，調幅更上看6%。

此外，勞動部長許銘春昨赴立法院備詢時，民進黨立委賴惠員詢問基本工資有沒有機會漲6至8%，即落在25440到26000元之間，對此，許銘春雖未鬆口調幅，但透露內部對調漲基本工資有共識，有信心在蔡英文總統任內達到基本工資連6漲。

消息一出引起PTT網友們熱烈討論，不少人卻不領情，批評調漲基本工資對本國籍勞工意義不大，只會感覺物價又要上漲，「老闆不爽、台勞也不爽，只爽到外勞」、「台勞誰領基本工資阿，只會感覺物價又要漲」、「便當又要漲了，外勞又要爽了」、「又不是領基本工資，不知道在爽啥」、「一般人領三萬多漲不到，可憐」、「只爽到領基本工資的人，但台勞很少人領底薪啦」、「以我待的公司就是爽到外籍移工，不懂為何不分開。」

此外，有網友也有認為，調整基本工資還是對整體薪資環境有幫助，畢竟談薪水還是要靠自己的本事，「不要這麼狹隘啦，基本工資上來，對整體還是利大於弊，不然都不調有比較好嗎？」、「調也罵，不調也罵，談薪水是各自本事」、「早就應該想看看能不能脫鉤，基本工資漲一般人沒感受到，但付出的錢變多，當然會不爽」、「基本上民間企業比基本薪資高的根本不調，這樣搞只會均貧。」

基本工資審議委員會將在10月8日決定是否調整基本工資與調幅，而目前現行的基本工資為2.4萬元，時薪為160元。