五倍券綁定橘子支付 筆筆消費回饋10％ 還能抽iPhone 13 09:232021/09/30 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 橘子集團推出綁定橘子支付，筆筆消費將有10%零用金回饋，再抽iPhone 13。（橘子集團提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 橘子集團推出綁定橘子支付，筆筆消費將有10%零用金回饋，再抽iPhone 13。（橘子集團提供） 因著今年的振興五倍券能作數位綁定，各行動支付平台均紛紛推出綁定優惠吸客，像橘子集團就推出綁定橘子支付即享加碼送優惠，消費者只要將五倍券綁定橘子支付、完成登錄後，筆筆消費將有10%零用金回饋，還可獲得有閑娛樂電商3張滿額折優惠券，另外再送折扣券、免運券，以及加碼總價值超過百萬元優惠券等活動，每筆消費再抽iPhone13，讓消費者買得開心之餘，也能再抽新手機。 燦坤x悠遊卡祭台北敬老、愛心卡綁定五倍券享最低1折起優惠 搶搭五倍券熱潮 HAPPY GO擴大點數生態圈 #橘子支付 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券數位綁定不能改 王世堅怒嗆行政院：一路玩到掛 18:542021/09/29 政治 全聯濾掛、咖啡豆買1送1 04:102021/09/29 時尚消費 彰化優鮮產地直送 五倍優惠搶商機 04:102021/09/30 地方新聞 百貨最強周年慶 搶五倍券商機 04:102021/09/29 時尚消費 基本工資連6漲 上看25440至26000元 04:102021/09/30 焦點要聞 百貨最強周年慶搶五倍券商機 滿5000送8500 04:372021/09/29 生活 高雄券助陣五倍券 好康送不完 04:102021/09/29 地方新聞 Toyz涉販毒 7月才因這事嗆謝和弦呼太多麻 影片曝光網笑後勁超強 03:462021/09/30 娛樂 財政局長流淚了 網友破解高雄券bug 教學「5000可換6800」 14:552021/09/29 生活 6都市長提名 蔡英文希望親自徵召 04:102021/09/30 政治要聞 屏東搶五倍券商機 雙月抽休旅車 04:102021/09/30 地方新聞 生活熱門新聞 印度神童預言股市崩盤時間點 30年前恐怖景象重演 - 生活 叫外送沒湯又沒飯 他看訂單備註「神斷句」超傻眼 - 生活 太太和小孩都打高端 陳時中：國產疫苗經得起考驗 - 生活 5月疫情爆發奪800條人命 陳時中「硬牽拖3＋11」：大可不必 - 生活 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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