橘子集團推出綁定橘子支付，筆筆消費將有10%零用金回饋，再抽iPhone 13。（橘子集團提供）

因著今年的振興五倍券能作數位綁定，各行動支付平台均紛紛推出綁定優惠吸客，像橘子集團就推出綁定橘子支付即享加碼送優惠，消費者只要將五倍券綁定橘子支付、完成登錄後，筆筆消費將有10%零用金回饋，還可獲得有閑娛樂電商3張滿額折優惠券，另外再送折扣券、免運券，以及加碼總價值超過百萬元優惠券等活動，每筆消費再抽iPhone13，讓消費者買得開心之餘，也能再抽新手機。