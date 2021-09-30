歌手謝金燕唱紅《練舞功》、《嗶嗶嗶》、《姐姐》等夯歌，讓她擁有「電音天后」、「姐姐」的美名，而總是因工作化濃妝的謝金燕，近日則難得頂淡妝亮相，更顯謝金燕的高顏值和清新五官，完全看不出她是46歲的熟女，淡妝的謝金燕雖然少了霸氣，但也多了幾分親和力。

照片中，謝金燕綁著馬尾、頂淡妝入鏡，她對著鏡頭露出淡淡微笑，模樣氣質又清新，謝金燕氣色極佳、沒皺紋，絲毫沒讓歲月在臉上留痕跡，同時，謝金燕與自己的濃妝照玩自拍，她也發文：「跟後面那個又酷又臭臉的姐合照，淡妝的樣子沒了霸氣，多了親和，姐...我想妳了」。

謝金燕濃妝和淡妝各有風情，女星廖家儀留言大讚是「高中生無誤」，網友也紛紛留言討論：「姐姐的淡妝超美滴」、「鄰家女孩的氣質」、「這是妹妹，不是姐姐了」，有粉絲則認為濃妝的謝金燕很時尚、沒有臭臉，留言還釣出謝金燕回應：「姐是謙虛」。

身為美魔女代表的謝金燕，每回曬照都以多變和凍齡顏值引發討論，謝金燕也因此受整形流言纏身，而謝金燕經紀人過去也屢次駁斥整形傳聞，稱姐姐唯一動刀部位是車禍所受的傷「唯一的是車禍時受的臉部跨越鼻樑傷口，一輩子的傷痕、一輩子得為它牽動神經去完整它！謝謝大家關心，姐姐會跟這傷痛共體共融一生一世。」