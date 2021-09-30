台灣時間今天半夜3點歐冠F組賽事繼續火熱開踢，這場比賽也迎來外界矚目，因為葡萄牙足球巨星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)將再次代表曼聯出戰比亞雷亞爾，最後他貢獻了絕殺球，以2：1順利擊退對手，拿下一場精采的勝利，曼聯也拿下本季歐冠首勝。

🔝 RECORD! Cristiano Ronaldo = all-time record appearance holder in the Champions League 👏#UCL pic.twitter.com/3mrsDYgihp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 29 2021

而這場比賽也是C.羅納度生涯第178場歐冠賽事，突破皇馬傳奇卡西亞斯(Iker Casillas)的177場成為史上第一，同時C.羅納度歐冠總進球數來到136球，繼續獨霸歐冠歷史進球王。這一戰對他來說意義重大，而他也不負眾望踢進本場最致命一球，帶走勝利。

這場比亞雷亞爾在第53分鐘率先進球，他們快速殺入禁區搶攻，荷蘭球員丹朱馬(Arnaut Danjuma)傳到門前交給隊友，隊友撲地鏟球進網，這球相當漂亮，不過到第60分鐘曼聯馬上發動反擊，B.費南德斯(Bruno Fernandes)在球門右側將球高傳到禁區外中間位置，特萊斯(Alex Telles)猛力起腳踢進球門。

兩隊一直僵持到最後，因傷停補時關係第90分鐘後他們繼續拚戰，但C.羅納度沒有讓比賽拖太久，在第95分鐘時曼聯隊友在禁區左路往中間傳，C.羅納度先用頭接到球輕傳給球門附近隊友，隊友則趁C.羅納度無人防守快速回傳，後者將球補進，全場歡聲雷動，C.羅納度完成讀秒絕殺，以2：1判對方死刑。

本場比賽曼聯控球率達55.7%，優於比亞雷亞爾的44.3%，7次射正和對方一樣，14次射門差對方15次一球，傳球554：442，出現3次越位，犯規10次，還吞下3次黃牌，但這都無損C.羅納度今天的精采表現，接下來他們將在台灣時間10月2日晚上19：30對上艾佛頓。