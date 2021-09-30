大陸日前搶先申請加入「全面與進步跨太平洋伙伴關係協定」（CPTPP），引發各界關注。傳出行政院為爭取台灣加入CPTPP，將與民進黨立委合作，力拚《專利法》、《商標法》、《著作權法》在立法院本會期完成三讀修法。藥師林士峰表示，這三大法案將是民進黨下個目標，他們將比照萊豬進口，即便逆著民意、祭出黨紀也要硬上。

《中國時報》日前報導，民進黨立委邱志偉、許智傑表示，台灣加入CPTPP除已完成的9項法案修法外，仍有4項法案還未完成，其中《專利法》、《商標法》、《著作權法》法案尚待行政院送至立法院審議，他們將在行政院送來修訂法案後，力拚於今年申請加入CPTPP。

對此，林士峰表示，行政院僅尋民進黨立委支持早已不稀奇，去年的萊豬進口，民進黨逆著民意、祭出黨紀也要硬上，想必今年為了加入CPTPP，民進黨也會比照辦理；何況民進黨完全執政已完全執政6年了，只要民進黨有決心，還有什麼法案擋得住他們？

林士峰呼籲，既然民進黨立委為了CPTPP，都能力拚《專利法》、《商標法》、《著作權法》在本會期完成三讀修法，由衷希望總統蔡英文曾承諾過的《礦業法》，也能在其任內真的有修過的一天。