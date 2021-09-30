行政院長蘇貞昌28日赴立法院進行施政報告，因政院切割「3+11」與疫情的關聯，國民黨團要求道歉未果遂發動杯葛，藍綠激戰。事後民進黨立委蘇巧慧點名國民黨立委陳玉珍帶頭搗亂，並批國民黨新任黨主席朱立倫對此嘉獎一番，恐讓國民黨繼續被邊緣化。對此，陳玉珍則反批蘇巧慧「為父甩鍋強抹黑」，用不實抹黑的言語惡意評論。

蘇巧慧昨（29）日上午在臉書指陳玉珍帶頭，同黨立委合力搗亂國會殿堂，導致立院空轉、混亂一整日。對於朱立倫誇黨內立委「非常盡職、非常棒」，陳玉珍委員「非常勇猛」，蘇巧慧則認為此般點評坐實藍營繼續走偏鋒，只會在台灣繼續被邊緣化；蘇巧慧並質疑，這樣的政黨怎麼會造福台灣？恐怕也只會繼續被邊緣化。

立法院28日院會邀請行政院長到院施政報告並備質詢，國民黨與民進黨立委一早搶占發言台，立委陳玉珍一度站到桌上。（姚志平攝）

陳玉珍晚間則在臉書貼出兩段影片，稱要「喚醒蘇委員的記憶」，因看到蘇巧慧對她的不實抹黑時，一時有些時空錯亂之感，明明周一（27日）兩人還為疫苗採購調閱小組的運作要點辯論一下午，怎麼過了兩天自己就變一位不理性問政的立委。

兩段影片中，陳玉珍希望調閱小組能加速運作，早日將疫苗採購的黑幕公諸於世，若行政部門要用機密來掩蓋真相，至少也應該敘明理由，讓社會公評。而她也在臉書問道，「蘇委員，這段論述妳也忘了嗎？」

陳玉珍強調，在行政部門前，國會議員應不分朝野共同為民請命，為民揭開疫苗採購黑箱，或許蘇巧慧委員比其他立委還多了一份「緹縈救父」之心，所以選擇性忘記，但用不實抹黑的言語來惡意評論，恐怕真的是心急了。