美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存增加457.8萬桶，而市場預期為減少165.2萬桶。汽油庫存增加19.3萬桶，少於市場預期的增加140萬桶。餾分油庫存增加38.5萬桶，市場預估為減少164.8萬桶。上周美國煉廠產能利用率升高0.6個百分點，上周原油進口量減少12.4萬桶/日。

2.市場預期聯準會將於11月啟動縮表計畫，並可能提前於明年升息，周三ICE美元指數尾盤漲0.5%，報94.115，連漲第4天，並創下1年新高。分析師表示，美國公債殖利率走升和能源價格上揚，都給美元帶來提振。雖然美國國會尚未通過避免聯邦政府關門與債務違約的法案，但目前對美元的影響不大。歐元跌破1.16美元大關，創下去年7月來最低價，尾盤下挫0.7%，報1.1596美元。美元兌日圓尾盤升值0.4%，報111.99日圓，盤中一度升至112.04日圓，創下去年2月來新高。

3.高盛看好國際油價可望漲破每桶90美元大關，但美國能源情報署公布上周原油庫存意外增加，周三國際油價連跌第二天。終場紐約期油價格收跌46美分或0.61%，為每桶74.83美元，盤中最高升至75.79美元。倫敦布蘭特期油收跌45美分或0.57%，為每桶78.64美元，盤中最高升至79.4美元。

4.受美元大漲影響，周三紐約期金收跌14.6美元或0.8%，為每盎司1722.9美元，創下3月31日以來最低價。其他貴金屬方面，銀價大跌4.3%，收在每盎司21.47美元。鉑金下挫2.3%，為每盎司944.88美元。鈀金跌1.4%，報每盎司1850美元。