國內彈性包覆紗市佔第一的宜新實業（4440）配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股7,550張，其中5,436張採競價拍賣，競價拍賣期間為10月4日至6日，競拍底價為32.76元；預計於10月8日上午10時開標，並於10月13日至15日辦理公開申購。

隨著疫情時代生活型態的改變，帶動消費者居家健身、瑜珈等高質化機能服飾需求，宜新實業「自主開發一道式空氣包覆紗」製程，可根據客戶需求加入化纖及指定使用原料，縮短交期，製成包括抗UV、吸濕排汗及冰涼瞬冷等高品質彈性包覆紗產品，並提供單一窗口模式結合上下游策略合作夥伴，滿足客戶高度客制化快速生產、少量多樣開發創新需求，打造同業難以超越的競爭優勢，亦已成功切入全球知名服裝／運動品牌供應鏈，打造營收獲利穩健成長佳績。

法人分析，受惠東南亞疫情嚴峻轉單效益，預計將挹注公司下一波成長動能，今年整體營運表現可望再攀高。宜新在彈性包覆紗產品市占率約4成。宜新自2016年起取得全球回收標準（GRS）認證，該認證的產品至少要含有2成原材料是由回收纖維組成，並且是百分百無污染，而生產過程的污染防制和處理以及化學品制等都需要強加規範，目前宜新環保紗產品營收占比逾4成。