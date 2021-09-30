連接器廠信音(6126)自結前8月稅後盈餘為1.59億元，每股盈餘為1.26元，由於NB及消費性產品受長短料影響需求減弱，終端狀況不明朗，信音預估，下半年看起來跟上半年差不多，至於明年也因市場變數多不明朗。

信音深耕防水連接器多年，產品已廣泛應用於智慧家居、太陽能及車用產品，不過受到智慧音箱等消費性產品因半導體缺料出貨不如預期，且NB需求趨緩，加上原物料價格上漲，致使信音今年上半年獲利較去年衰退，所幸車用相關連接器出貨維持水準，為下半年營運帶來支撐，降低今年獲利衰退壓力。

信音自結8月稅前盈餘為2700萬元，年減27%，稅後盈餘為1400萬元，年減42%，單月每股盈餘為0.11元，累計7月及8月稅前盈餘為8200萬元，稅後盈餘為5200萬元，每股盈餘為0.41元，累計前8月稅後盈餘為1.59億元，每股盈餘為1.26元。

大陸製造重鎮蘇州及昆山兩地日前突然通知所有廠商自26日停電停產，信音公司信音電子(中國)股份有限公司、蘇州信音連接器有限公司及蘇州信音汽車電子有限公司配合政策停工，信音表示，停工期間暫以庫存維持營運，預計十一連假安排生產以滿足客戶出貨需求，停工4日對公司營運尚未造成重大影響，將密切觀察後續發展。

由於目前供應鏈終端長短料去庫存壓力不小，且大陸第4季是否持續限電減產政策未明，信音謹慎看待營運，由於變數不少，信音預估，下半年跟上半年差不多，明年看起來亦是不明朗。