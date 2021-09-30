取自蔡英文臉書

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蔡英文總統今天上午完成第二劑高端疫苗接種，蔡英文表示，她現在精神很好，要繼續展開今天的行程。並強調，她完成兩劑高端疫苗的接種，證明安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，政府才會提供給大家接種，「請大家放心」。

蔡英文在臉書表示，今天一早，她再次來到台大醫院，完成接種第二劑高端疫苗。在台大醫護團隊的協助下，整個施打的過程非常順利、流暢，一樣也不會痛。

她說，她現在精神很好，要繼續展開今天的行程，等下就要前往新北市板橋，為國家住宅及都市更新中心所規劃的兩處社宅基地動土。「我完成兩劑高端疫苗的接種，證明安全、有效、合法，符合科學標準的疫苗，政府才會提供給大家接種，請大家放心」。

蔡英文表示，現在，大家只要滿20歲以上，或是已經接種第一劑高端疫苗、間隔滿四週以上，都可以直接向提供高端疫苗的醫療院所，預約接種第一劑或第二劑。

她再次感謝台大醫院醫護團隊，以及所有第一線醫護人員的辛苦。「我也要請大家，繼續做好防疫措施，一起團結守住防疫的成果」。