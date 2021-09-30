台股加權指數30日開高在16886.57點，呈現反彈，惟權王台積電（2330）開平盤580元，也壓抑指數早盤表現，多方點火面板三雄、塑化紡纖股及航運股，其中，友達（2409）、群創（3481） 股價落底，向上突破頸線，推升台股早盤小幅上揚。

受到美國公債殖利率略為止升帶動，標準普爾500指數、道瓊工業平均指數29日雙雙反彈，但聯準會主席鮑爾稱通膨居高不下令人灰心、舉債上限爭議持續延燒令盤勢漲幅受限，美光下挫拖累科技類股。

道瓊工業平均指數9月29日終場上漲0.26％ （90.73點）、收34390.72點。

那斯達克指數下跌0.24％（34.24點）、收14512.44點，創7月20日以來收盤新低。

費城半導體指數下挫1.53％（50.55點）、收3263.84點，摜破100日移動平均線。

中信投顧指出，台股在中、美兩地連環利空重擊下，以連續逾百點黑K接連失守半年線與萬七關卡信心防線，除了本波短彈結構遭到嚴重破壞，指數重回修正軌道壓力大增之外，指標KD、RSI訊號反轉翻空，櫃買指數領先大盤破底。

內資似乎也加入法人調節行列，技術、籌碼同步弱化，亦增加短線台股止跌困難度，盤勢短線走向重回空方掌控。

不過，觀察台股尾盤拉抬，尚可收腳落於9月22 日低點16838之上，隱約透露多方仍有釀醞反彈企圖，倘若國際股匯反應近日利空衝擊，未見恐慌蔓延，台股重返「萬七」築底難度並不高，現階段操作態度謹慎不悲觀。