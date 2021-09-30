立委費鴻泰與太太、台北大學教授王怡心都是愛狗人士，近日兩人合著『狗狗鮮食DIY食譜』電子書，本周正式出版，並且在網路電子書城上架。

費鴻泰和王怡心表示，食物料理是一件快樂有趣的事，分享DIY食譜則是分享快樂給更多的人。這本電子書希望分享給所有毛小孩主人，贈閱【狗狗鮮食DIY食譜】電子書推廣版，免費索取連結：https：／／forms.gle／1HXGdWJgoM8Uynwb9

費鴻泰說，書裡列舉我家二狗日常喜歡的副食與零食，與讀者分享的DIY食譜；本書係屬食物原味系列，保存食材原有的甜味或鹹味，當令蔬果生鮮經濟又美味，毛小孩主人可體驗製作樂趣。

王怡心也說，一般毛小孩主人很大的樂趣，是主人每回進家門，「毛小孩在門口快樂地歡迎您」，瞬間體驗到很有溫度的感覺，回到家心情就愉快。我家的法鬥犬「巴丁」與米克斯犬「麥克斯」，分別為10歲與11歲。在一年前巴丁因在戶外誤食不知名果實而開刀後，只能吃獸醫師推薦的飼料和自己做的副食與零食；因此，我們開始自己烹調狗狗鮮食。

王怡心表示，本書共有三章，第1章介紹輕鬆烹調狗狗鮮食，尤其在這忙碌工商社會，毛小孩主人在工作和愛狗之間，時間分配需取得均衡。因此，狗食DIY的重點在於「簡單」與「方便」，善用家中常用的炊具與器皿，電鍋與平鍋是一般家庭必有的項目。毛小孩食物是「不加油」與「不加味」，所以食物的烹調方式，主要是清蒸與熱煮。

第2章是入門輕食料理類別，正好狗狗是用鼻子先享受美食，喜歡的味道：「香味、肉味、油脂味、奶製品味、香甜美味」。地瓜絲炒蛋有香甜美味噴鼻，讓原本在戶外曬太陽的二狗，巴丁和麥克斯立即跑到廚房門口等食物。只要香味夠香，狗狗就能吃得開心喔！

第3章列舉簡易可口甜品，毛小孩的餐點不能加糖或鹽，所有食物的顏色與口味都是『自然味』。毛小孩食物烹調方式主要是水煮、電鍋蒸、微波爐或烤箱烹調，可口甜品可作零食，可在非正餐時候逗狗搭配使用。