南韓21歲饒舌歌手NO:EL（本名：張龍俊，장용준），出道以來爭議不斷，2年曾因酒駕而被吊銷駕照引起軒然大波，日前他又被抓到「無照酒駕」，還在憤怒之下襲警、口出惡言，儘管事後他立即在社群平台上公開道歉，仍止不住大眾的怒火，本月28日NO:EL的經紀公司也對他做出最嚴厲的懲罰，讓網友們拍手叫好。

根據韓國媒體的綜合報導，張龍俊於本月18日遭媒體踢爆，他在無照駕駛的情況下，不僅直接喝酒上路，與其他車輛發生擦撞，警方抵達現場後他也拒絕檢測，還動手推開辦事員警，在現場胡言亂語，讓現場不少人看了直搖頭，目擊者形容他當時的狀態「不是醉了，就是嗑藥」，引起大眾的反感，紛紛到他的個人社群上留言，強烈譴責他的行為。

事後，張龍俊雖趕緊發文向大眾、受害者及粉絲表達歉意，仍止不住大家的怒火，許多人更要他退出演藝圈，而事情經過幾天後，他所屬的經紀公司Glitched Company也宣布與他解約，發文表示他不再是該公司旗下的藝人，而公司大動作的切割也讓不少網友拍手叫好，直呼「活該」、「以後好好反省生活吧」、「這種頭痛人物誰還敢用」。

事實上，張龍俊出道時就曾因約砲醜聞鬧上新聞，在2019年時也曾因酒駕撞機車而引發爭議，當時他還曾試圖找人頂罪，甚至威脅被害者「我爸是國會議員」，被法院判處吊銷駕照，並執行40個小時的駕駛教育課程，以及1年6個月的有期徒刑、緩刑2年，其國會議員老爸張濟元（장제원）也因此請辭；如今他又在吊銷駕照期間再度酒駕犯案，態度還十分囂張，演藝事業也跌入谷底，未來恐很難再有機會翻身。

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