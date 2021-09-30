49歲男星江俊翰過去是「三片吐司」成員之一，後來他轉換跑道當演員，在《風水世家》中以「林明德」一角走紅。過去他兩度爆出涉毒，近日又被前男友爆料吸毒往事，江俊翰昨(29日)則曬出檢驗報告自清，媒體報導，民視原本對他始終採取力挺的態度，高層昨受訪時卻起了變化，對於江俊翰工作去留不願說死。

江俊翰近日被前男友在IG發文掀底，揭露兩人過去交往秘辛、性偏好，甚至自稱是被江俊翰慫恿碰毒，對此，江俊翰承認認識對方，但交往前不知道前男友長期看精神科，平時容易妄想、栽贓，兩人提分手後對方還開始暴力恐嚇，更威脅如果分開就要毀了江俊翰，揚言要對外稱江俊翰三度碰毒。

為此，江俊翰昨以一紙聲明承認是同志，更表示前男友在網上的指控都是子虛烏有，「如果我真的這麼糟，他為何一直巴著我，就是不肯分手呢？」並提出剛出爐的檢驗報告陰性結果證明完全沒碰安非他命、嗎啡、K他命等毒品，而昨晚江俊翰前男友態度也反轉，發文向江俊翰致歉，承認一切都是在他服用藥物後，神智不清的狀態下發文，對江俊翰的傷害深感愧疚。

據《自由時報》報導，民視旗下「鳳凰藝能」副總劉樹言回應，之後是否該提告由江俊翰決定，公司只能出手管理是否影響到商業聲譽的部分，事發後她曾與江俊翰通過電話，對方目前心情平靜，先前江俊翰涉毒，公司態度相當包容，如今又捲入感情糾紛，劉樹言認為這次情況比較複雜，可能比較難裝作沒事，「鳳凰還是得與節目部討論，不敢做出百分之百的承諾」。

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