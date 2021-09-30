廣東10／1起調漲電價 尖峰電價上調25％ 09:392021/09/30 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣東宣布，自10／1起，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上浮25％。(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據央視財經報導，大陸廣東省發改委發布的《關於進一步完善我省峰谷分時電價政策有關問題的通知》顯示，從10月1日起，廣東省將拉大峰谷電價差，峰平谷比價從現行的1.65：1：0.5調整為1.7：1：0.38。 南方電網廣東電網公司客戶服務中心副總經理陶飛達表示，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上浮25％。峰谷分時電價政策與尖峰電價實施範圍均不包括居民用戶；居民用戶可自主選擇是否執行峰谷分時電價政策。 基本工資上調6％ 龔明鑫：額外負擔由政府吸收 《國際產業》ASML上調財測 近10年營收年年增一成 #電價 #峰谷 #分時 #尖峰 #廣東 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基本工資上調6％ 龔明鑫：調幅可高一點 額外負擔政府吸收 14:332021/09/29 財經 基本工資連6漲 上看25440至26000元 04:102021/09/30 焦點要聞 日本入境新規 高端未獲認可 04:102021/09/29 財經要聞 用電超標！江蘇發改委：先停工業保民生 04:102021/09/30 財經要聞 中科院25億 打造飛彈增產廠房 04:102021/09/30 政治要聞 新北疫情穩定 公園遊具10月1日開放 15:442021/09/29 生活 基本工資上看2萬6000元 勞長：調漲有共識 11:282021/09/29 生活 傳基本工資上看6％ 勞長：調幅都還沒確定 14:322021/09/29 生活 大陸擬上調 工業用電價格 04:102021/09/30 財經要聞 日準首相好酒量 曾大戰台俄政客 04:102021/09/30 話題觀察 限電恐常態化 台商憂倒閉潮 04:102021/09/30 產業財經 兩岸熱門新聞 孟晚舟案吵上聯合國 中加激烈交鋒 - 焦點新聞 - 旺報 史話》未受蔣經國重用的人──進步台灣的關鍵人物（一） - 兩岸史話 - 言論 大陸新冠疫苗加強針要來了！高風險與60歲以上先打、不混打 - 兩岸 岸田文雄當選日本自民黨新總裁 陸外交部回應了 - 兩岸 - 旺報 數學界諾貝爾獎得主加入華為 任正非喊話找「高鼻子」人才 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。