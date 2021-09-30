根據央視財經報導，大陸廣東省發改委發布的《關於進一步完善我省峰谷分時電價政策有關問題的通知》顯示，從10月1日起，廣東省將拉大峰谷電價差，峰平谷比價從現行的1.65：1：0.5調整為1.7：1：0.38。

南方電網廣東電網公司客戶服務中心副總經理陶飛達表示，尖峰電價在峰谷分時電價的峰段電價基礎上上浮25％。峰谷分時電價政策與尖峰電價實施範圍均不包括居民用戶；居民用戶可自主選擇是否執行峰谷分時電價政策。