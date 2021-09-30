19歲王姓男子因為在買鞭炮時懷疑被人設局敲詐，所以透過通訊軟體Line找了另8名友人，要與20歲盧姓與16歲吳姓男子談判，但雙方一言不合，打起架來，王男還持刀砍了盧男背部。此過程共造成兩人受傷送醫，幸無大礙。

左營警方表示，9月30日凌晨0時許獲報，左營大路740巷弄內有青少年聚集滋事，警方出動快打部隊到場處理，但到場時，眾人已經鳥獸散。警方通報消防局人員將兩名傷者盧男與腳踝輕微受傷的吳男送往聯合醫院醫治，皆無生命危險。

警方展開調查，擴大調閱周邊監視器並鎖定打架涉案人車追查，3小時後，將涉案等9人查緝到案，經初步了解，疑似因今年中秋節購買鞭炮費用，王姓男子懷疑遭盧姓與吳姓設局敲詐，心有不甘，於是透過通訊軟體Line找了8名友人要找盧、吳談判，過程中一言不合，王男等人突然持預藏之刀子砍傷被害人，事後眾人分別逃離現場。

警方於案發後3小時將涉案等9人查緝到案，全案詢後依涉嫌聚眾鬥毆、殺人未遂等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。