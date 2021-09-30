新冠肺炎疫情爆發超過1年半，中央流行疫情指揮中心數月前宣布預採購高端、聯亞各500萬劑疫苗，不過至今只有高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）。對於年底購得1000萬劑國產疫苗計畫沒達成，指揮官陳時中今表示，目前達成率還有50％，防疫百分百照計畫走，以我們的背景條件做不到。

中央流行疫情指揮中心今年5月28日與高端疫苗生物製劑有限公司、聯亞生技開發股份有限公司簽訂「國內COVID-19疫苗採購契約」，預計採購各500萬劑疫苗，並視未來疫情需求後續擴充。不過截至今年下半年，僅高端疫苗通過EUA並開打。

陳時中今接受周玉蔻《新聞放鞭炮》採訪時指出，生產疫苗本來就是非常困難的事情，從候選3家到2家到1家，通過EUA非常不容易，食藥署的立場清楚，就是要確保符合品質和學術上的要求，不想為特定疫苗做太多的辯護，這是我們的目標，而不是出來說「很好啊」怎麼樣，我們在意的是安全和品質。

對於年底1000萬劑國產疫苗的採購計畫未達標，陳時中表示，達成率有50％，若要防疫百分百照計畫走，我們的背景條件做不到，但是我們有各類的備案，目前疫苗的供應還是穩定，有人覺得像處在驚濤駭浪之間，靠別人送，但其實靠別人送也要有基礎，大家都不敢鬆懈，不敢只靠國產疫苗、只靠自購或別人送。

周玉蔻指出，反對黨對國產疫苗扭曲、抹黑、造謠，卻看不到食藥署做強力的辯護，甚至專家諮詢委員李秉穎都被人格毀滅，這樣公平嗎？為何食藥署沒有道德勇氣去辯護，且懷疑政府裡面也有人內應打壓國產疫苗。陳時中否認食藥署內應的疑慮，並表示是好的東西會經得起考驗，疫苗不是一時的事情，經得起考驗的疫苗才能替台灣發光發熱。

陳時中今也自爆太太、二兒子都打高端疫苗，除太太覺得肚子怪怪的之外，二兒子沒什麼副作用，而他和大兒子則是接種AZ疫苗。周玉蔻今也自稱自己為「高端寶寶」。陳時中表示，以高端的審查講求科學證據，但是很多人不用科學證據來講話，用很多的形容詞，相信時間會證明一切。

至於聯亞疫苗，陳時中表示，聯亞的強項在細胞免疫，但是他們認為他們的中和抗體可以達標，但最後審查時到了「borderline」，以那個條件，專家無法讓聯亞通過EUA。

對於接下來要如何協助聯亞？陳時中表示，不是我們的政策如何調整，而是聯亞要提出有利的證據，說服我們的專家，或許可以重啟臨床試驗。雖然當時的規則對他不利，但當時大家是同意以中和抗體做免疫橋接，如今歐盟也漸漸承認以中和抗體代表保護力。