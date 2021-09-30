眾人皆知歌壇天王周杰倫走紅、專輯銷售破紀錄，除了自身的才華天賦外，「好夥伴」知名作詞人方文山也功不可沒，兩人也一同成立了「杰威爾音樂」，而方文山持續在圈內提攜才俊青年，其中，歌聲相當有潛力的大陸新人女歌手付麗，在跟方文山合作出唱片後大開知名度，不料紅顏薄命，因為一個微笑，讓她的生命在29歲這年劃下句點。

1982年出生的付麗，出身於一個音樂世家，也因此想像小提琴家母親一樣，成為一名音樂人，她14歲時投身軍旅，2007年退役後，在媽媽的介紹下當了老師，但她放不下心中的歌手夢，決定辭職北漂，而結果是好的，付麗與名作詞人方文山合作推出個人EP《雲淡風輕》，不但順利入行，充滿獨特的嗓音也受到好評，算是為歌手人生創造了一個好的開始。

不料在付麗的演藝人生正要發光發熱時，悲劇發生了，2010年11月，付麗接到物流士張崑鵬的電話，便請他送上樓，當時她開了門鎖，禮貌性地露出微笑，張崑鵬因此迷戀上她，在與付麗小聊兩句後，張崑鵬將自己的電話給了付麗，要她之後有遞送包裹需求，能直接找他。

之後兩人也因遞送包裹而又見了幾次面，張崑鵬得知付麗是職業歌手後，更加傾慕，但也心生歹念，在隔年7月30日，張崑鵬以送包裹為由，來到付麗家門前，付麗開門見到男方，很自然露出熟悉的微笑，下一秒張崑鵬便持刀闖入付麗的房間，試圖侵犯女方，為阻止付麗掙扎，他拿了枕頭和棉被壓住付麗的臉，最終付麗窒息死在床上，而那張床，相傳是付麗買下的婚床，當時她跟男友正準備結婚。

張崑鵬誤殺付麗後，內心非常慌張，忙亂中拿走付麗家裡的1600人民幣（約新台幣6800元），連夜逃離北京，但很快就被警方發現並逮捕，葬送付麗青春生命與美好前途的代價，是法院給的一紙死刑判決。