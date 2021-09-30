公開發行公司股東常會今年首度可採實體股東會輔以視訊方式召開，共有17家公司申請採用，試行成果相當成功。建置輔助平台的集保結算所表示，明年配合公司法及相關法規修正，將持續規畫推出混合型視訊及純視訊股東會並行新方案，提供更多公發公司使用。

國內疫情5月急遽升溫，三級警戒使公發公司召開實體股東會增添難度及不確定性。對此，金管會允許符合4項條件的公開發行公司，在8月16～31日可採實體股東會輔以視訊方式召開，視訊輔助部分應採用集保提供平台。

集保對此在短短2個多月推出「視訊輔助股東會平台」，共有17家上市櫃及公發公司申請使用，成為台灣公司治理里程碑。集保29日舉辦成果發表會，金管會主委黃天牧親臨頒獎，肯定17家公司及股務代理機構對股東會數位創新的努力。

集保董事長林修銘表示，今年國內首次嘗試的視訊輔助股東會、即國際上的混合型視訊股東會，首年試行就相當成功。由於集保電子投票平台的成功經驗與公信力，使17家公司願意率先使用，給予集保很大的支持，共同推動市場公司治理。

林修銘指出，明年在金管會指導下、配合公司法及相關法規修正，集保將持續規畫推出混合型視訊股東會及純視訊股東會並行的新方案，提供更多公發公司使用，公私協力推升資本市場數位轉型，提供更優質的客戶體驗。