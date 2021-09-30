網路社群媒體Twitter（推特）29日瘋傳一段影片，片中有2名男子身穿交通警察制服，正進行「口愛」。警方根據影片中的臂章號碼，查出屬於台南市警四分局某資深警員，但對方無論年齡或身形均與片中人物不相符，研判遭人冒用拍片。由於該影片嚴重影響警察形象，連警政署長都震怒，目前台南市刑大與四分局凌晨帶回一名主角之一德24歲蕭姓男子，他不但是影中人，同時也是散播影片者，同時也查出他另涉及冒用學生身分，另外還有2名涉案人也都查出身分，均非警務人員，將陸續傳喚到案。

2名偽鮮肉交警「深喉嚨」口愛片瘋傳，24歲「男主角」落網。(警方提供)

警方在蕭姓男子家中搜出大量各式警察制服。(警方提供)

據查，暱稱「警察職軍榨汁機」的網友在推特貼出一段影片，標題寫著「帶實習帶到這種學弟，路檢完兩人都受不了了」，影片內容則是2名身穿交通警察制服的男子，正在床上進行「口愛」，還不時發出嬌喘聲。

2名偽鮮肉交警「深喉嚨」口愛片瘋傳，警逮捕影中人一支蕭蕭姓男子。(翻攝照片）

這段影片今天在網路被瘋傳後，警方根據制服臂章的警員編號，查出屬於台南市警四分局某資深警員。

不過，警四分局指出，經查擁有該臂章編號的資深警員，年紀大約50多歲，無論年齡或身形均與影片中的人物相差甚大，明顯遭人冒用。由於該影片嚴重傷害警察形象，引發方仰寧的高度重視，立即指示市刑大科偵隊配合警四分局展開追查。

警政署指出，根據影片中的警員臂章號碼查出，與影片中的男子年齡不符合，不排除是民眾為了滿足制服癖好，遂私自冒用，並隨意刺上臂章號碼，後續將持續調查影片真偽，已端正警察形象。