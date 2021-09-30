大陸江蘇日前發生一起駭人事件，一名裝修工人拆除餐廳上方的廣告招牌時，赫然驚見裡面藏了一具腐爛女屍，嚇得緊急報警，消息一出引爆網友熱議。

綜合陸媒報導，泰州市海陵區財富廣場有一間麵包店，結束營業後近日轉讓給酸菜魚店的老闆，沒想到26日工人裝修時，竟在店門口上方的廣告招牌內發現一具腐爛的屍體，一時之間難以辨識身分。

事後警方調查發現，死者是一名女性，研判是財富廣場大廈其中一名住戶，墜樓後掉進招牌中，剛好被燈箱中的鐵管接住，符合高空墜樓的死亡特徵，初步排除他殺，但詳細死因仍待進一步釐清。

對此，當地居民表示，早在一個多月前就聞到陣陣惡臭味，由於當時店門前擺了一個垃圾桶，眾人以為只是垃圾臭味，因此沒有多加留意，不料竟發生憾事。

不少網友震驚直呼，「這什麼恐怖片情節」、「求安裝工人心理陰影面積」，也有當地網友透露，幾年前隔壁的泰興市也發生過一名竊賊深夜爬牆，意圖闖入超市2樓，卻卡死在外牆縫隙，直到第2年裝修時才被發現，「都風乾了，所以都沒察覺有臭味」。