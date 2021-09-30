24歲AV女優橋本有菜(橋本ありな) 有「最強美腿」之稱，外表精緻甜美又有雙大長腿，出道多年來拍過各式各樣的作品，還曾在2018年打敗「AV救世主」高橋聖子，奪下《DMM成人大賞》的最佳女優獎，平時熱愛在社群平台分享性感照的她，日前曬出身穿白色薄紗的辣照，又純又慾的模樣掀起話題。

橋本有菜常在社群平台和粉絲互動，IG平台上擁有超過51萬粉絲追蹤，日前她上傳了一張身穿白色薄紗的照片，只見她綁起雙馬尾，頭上戴著可愛的白色獸耳髮箍，白色薄紗裡只單穿一件同色系的丁字褲，火辣身材曲線若隱若現，手中拿著的緞帶還不小心掉入深遂的事業線裡。

橋本有菜對著鏡頭露出無辜神情，一雙大眼電翻一大票粉絲，白紗敞開洩出白嫩修長的美腿更是吸睛，很快吸引3.6萬粉絲按讚，她也在貼文中吐槽這個自己都不太清楚的姿勢，貼文一出，不少網友都激動直呼，「好可愛，是貓咪嗎？」、「Arina最棒」、「雖然不知道是什麼姿勢，還是好喜歡」、「太可愛了」。

事實上，橋本有菜剛出道便因為出眾外貌迅速累積高人氣，她擁有166公分高䠷身材和C罩杯完美比例，勻稱零贅肉的好身材和白皙大長腿，讓她成為不少老司機的幻想對象，然而過去她卻被曝光過去舊照，發現她的臉蛋沒有現在來得精緻，只有那雙美腿認得出來。