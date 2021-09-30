曾奪得《英雄聯盟》（簡稱LoL）S2世界大賽冠軍的29歲電競好手「Toyz」劉偉健，因涉嫌販毒遭檢方羈押，消息一出震撼大批網友。此時，他的一名前員工跳出來自揭離職原因，並曬出以前的對話截圖，跟Toyz的說法有出入，引起熱議。

港籍的Toyz來台發展多年，從香港中低收入家庭的孩子，一躍成為電競大明星；離開英皇娛樂後，他帶走其中一名剪輯師，成立自己的工作室，因為影片風格轉變，Toyz透露該名剪輯師離職的原因是沒有意願繼續學習，儘管想為對方加薪，剪輯師還是想待在舒適圈，兩人對工作沒有共識，決定分道揚鑣，Toyz曾多次在實況影片中重談此事。

不過，Toyz爆發涉毒事件後，該名剪輯師立馬在自己IG限時動態打臉Toyz，貼出過去的對話截圖表示：「我他X被某前同事捅了才知道原來我在跟一個捅我的人抱怨，所以我為什麼當初離職？這才是真相吧」由於反應熱烈，該名剪輯師再加碼公開另一張對話截圖，「有看影片的人應該都知道這個多面人是誰。」

剪輯師在IG踢爆Toyz的假面具。（圖／剪輯師IG）

剪輯師在IG踢爆Toyz的假面具。（圖／剪輯師IG）

剪輯師在IG踢爆Toyz的假面具。（圖／剪輯師IG）

為什麼離職2年現在才說？該攝影師表示「我不像他有言語霸權，我說話沒人信，現在真相大白了，我想我可以一吐怨氣…」勁爆的內容全被網友轉分享到PTT lol版，狂吸大票網友吃瓜看戲，「之前還在那邊跟剪輯師和平分手，果然騙人」、「牆倒眾人推，棒打落水狗」、「現在才講合理啊，今天之前誰敢講他有C」、「笑死，粽子越來越大串」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！