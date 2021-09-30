U23世界盃棒球賽30日展開複賽，中華隊首戰碰上哥倫比亞，4局打完還握有領先優勢，但牛棚沒能守成，以4比5吞敗，加上預賽成績0勝2負的成精，目前中華隊以0勝3敗在超級循環賽中暫時墊底。

中華隊首局就展開攻勢，靠著曾宸佐首打席全壘打先馳得點，2局李亦崴敲高飛犧牲打打回第2分，雖然先發投手莊陳仲敖在2局下挨2分炮遭到追平，中華隊立刻在下半局又展開攻勢，靠著對手牽制失誤、內野滾地球攻下2分，再度要回領先。

4局打完中華隊還握有4比3的領先，但5局下莊陳仲敖退場後，接手的鄭浩均控球不穩，投出四壞球保送後又連投觸身球及四壞球保送，讓對手兵不血刃擠回追平分，中華隊再換投，潘文輝在滿壘時又投出觸身球，讓對手攻下超前分，加上打線也無力反撲，終場就以1分差吞敗。

中華隊是本屆U23唯一晉級複賽6強的亞洲球隊，但帶著預賽2敗進入超級循環賽本就處於劣勢，複賽首戰又遭到逆轉，讓中華隊更陷劣勢，總教練吳思賢說：「要從0勝3敗反彈會很困難，不過我相信我的球員，他們會努力贏得剩下兩場比賽。」接下來2場超級循環賽的對手為巴拿馬與委內瑞拉。