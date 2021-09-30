國產高端疫苗開打至今，仍有不少質疑聲浪，衛福部長陳時中今早接受廣播節目訪問指出，除了自己是施打AZ疫苗外，太太及小孩都是接種高端，主持人問「是你逼他們打的嗎？」陳時中連說兩次沒有，強調「是自由選擇」，並表示疫苗並非一時的事，經得起考驗的，就會替台灣發光發熱。

陳時中今（30日）上廣播節目《新聞放鞭炮》被問及，國產疫苗最初有7、8成支持度，但不斷地被抹黑、打壓，但都沒看到食藥署相關人士用專業出來辯護，質疑食藥署內部有內應打壓國產疫苗。

對此陳時中說，確定沒有這樣的事情，但好的東西會經得起考驗，疫苗不是一時的事情，並非一個月、兩個月，甚至是半年的事，經得起考驗的疫苗，才會替台灣發光發熱。陳時中也透露，除了自己打AZ之外，太太及小孩都接種高端，主持人追問「是你逼他們的嗎？」他連忙說了兩次「沒有」，表示都是家人自由選擇。

陳時中說，整體來說不管是哪裡的疫苗，只要是合格的疫苗，都會鼓勵大家打，並沒有對特殊廠牌，有特殊待遇，都是一視同仁，台灣疫苗施打政策採自由意願，會盡量把大家想要打的疫苗買進來，但沒辦法每次都盡如人意。

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