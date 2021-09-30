屏東日前發生超商女店員勸男子戴口罩，卻遭對方強挖雙眼恐失明的悲劇，讓人氣憤的是，該男子有多次傷害前科，卻因為有就醫紀錄，目前是在醫院強制戒護治療，律師林智群更表示，該男子如果是「無罪責」行為人，依刑法第87條將不構成犯罪，只能強制監護5年，呼籲立法委員修法一下，不要只打架搏版面。

屏東縣高樹鄉一名有多次傷害前科的男子，26日到超商購物未戴口罩，女店員好心提醒後他卻突然暴怒，衝入櫃台痛毆女店員、用手挖她雙眼，導致女店員兩眼嚴重受傷，其中一眼視網膜剝落、嚴重可能失明。但男子被逮後，因有就醫紀錄，僅能強制送醫戒護，且該男子還是慣犯，當地民眾表示，他欺負的對象專挑弱勢、無反抗能力的人，引起社會譁然。

對此，林智群昨天(29日)在臉書PO文指出，這名男子挖女店員眼睛，可惡指數100，但如果他是「無罪責」行為人，那就是「100*0=0」，不構成犯罪。直言刑法理論、規定就是這樣，沒辦法處罰「無罪責的人」，只能強制監護，且麻煩的是，監護期間最長是5年，就算他還沒醫好，時間一到，監護機構只能放人，他還是繼續在到處趴趴走，社會還是有風險，呼籲立法委員們「與其在立法院打架搏版面，還不如把刑法第87條修一下，謝謝。」

根據刑法87條，因第19條第1項，若行為時因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識其行為違法，或控制其行為者，屬於無責任能力者，不罰；再根據同條第2項，若精神障礙導致辨識或控制行為的能力減弱，得減輕其刑。也就是說，若被判定為無責任能力者，必須是無罪判決，判限制責任能力者，可減刑，若可能再犯，則施以5年以下監護。