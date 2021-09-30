星展銀行（台灣）積極倡議環境永續，推出「甜甜圈經濟學」系列策展，發起全台第一個永續素養大調查，結果顯示台灣民眾平均分數為 80 分（滿分 105 分）。在各項永續議題中，以「生物多樣性喪失」最受關注；調查同時也發現多數民眾仍將永續範圍侷限於生態保育，忽略永續也包含許多社會面向議題。

「甜甜圈經濟學」理論將人類發展比擬為甜甜圈，最外圈的「生態天花板」包含氣候變遷、生物多樣性喪失等環境承載極限；最內圈「社會基底盤」則指經濟發展必須顧及糧食、住房等人權基本需求，意指人類必須在兩個圈圈間取得平衡，方能達到永續發展。參考「甜甜圈經濟學」理論，「永續素養大調查」從21 個永續議題面向出發，向下各發展5道題目，滿分總計105分。調查共吸引 7732名民眾參與，平均分數為 80 分，顯示台灣民眾具備良好的永續認知且願意採取行動，但仍有進步空間。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展將永續列為集團核心策略，並明訂「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」與「創造社會影響力」三大發展重心，除了將永續精神與金融核心產品與服務結合，對內也鼓勵同仁響應永續。本次永續素養大調查，星展銀行（台灣）便號召逾500 名同仁參與填答，期望能深化企業的永續文化，發揮正面影響力。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有指出，星展銀行（台灣）在對內推動永續的同時，亦致力串聯企業資源、邀請客戶共同打造企業永續生態圈。本次永續素養大調查，即邀請了企業客戶包含友達光電、中租迪和、美德醫療、信義房屋、台灣水泥、大聯大控股、文曄科技，以及社會企業茶籽堂共同參與，並有上千位企業員工完成填答，調查結果也將作為企業實踐永續的參考。