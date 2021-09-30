高市公車族拿出手機使用Line Pay Money、悠遊付或icash Pay的乘車碼頁面，「嗶」一下就可免費搭乘。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高市刷乘車碼免費搭公車活動延長至10月底，民眾上下公車，只要手機「嗶」一下就能輕鬆搭公車。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

公車族注意！高雄市領先全國，9月1日啟用搭市公車掃QR Code乘車碼行動支付服務，1個月以來已超過2000人搭乘；交通局宣布，民眾刷乘車碼免費搭公車活動將延長至10月底，呼籲公車族可多多利用。

交通局長張淑娟表示，高雄市率先全國，推動全市公車QR Code乘車碼行動支付服務，9月1日全面啟用，並於9月1日至30日推出「刷乘車碼免費搭公車活動」。經統計，活動剛開始時，每日不到1000人刷乘車碼搭公車，但至9月底止，已有超過2000人，民眾使用行動支付比例大幅增加，顯示有越來越多的民眾刷QR Code搭公車。

交通局為回應民眾支持「刷乘車碼免費搭公車」活動，決定將該項活動延長至10月底。交通局指出，搭乘公車的民眾只要上下公車，拿出手機使用LINE Pay Money、悠遊付或icash Pay的乘車碼頁面，「嗶」一下就可免費搭乘公車。民眾也可至交通局FB粉絲團「轉動高雄青春夢－高雄市政府交通局」或官網「交通便利包」查詢使用方法。