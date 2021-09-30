國內4、5月本土疫情爆發，外界質疑機組員機組員「3＋11」政策為社區破口，昨台北市長柯文哲直言指揮官陳時中的態度「大家走著瞧」。今陳時中接受廣播電台專訪時重申3＋11不是破口，不能出現事情就一定要找替罪羔羊，希望政治少一點，專業多一點。對於800多條人命，當然很心疼、很難過。

陳時中今接受周玉蔻《新聞放鞭炮》採訪時指出，台灣對機組員的管理是相當嚴格的，政府要思考的是防疫強度和飛航安全，不可能循環式的關在裡面，大家覺得關14天不會怎麼樣，但他們是天天飛，試想一下情境，難保不會發生事情。

去年底長榮航空爆出紐西蘭機師案，陳時中表示，當時大家都很驚訝，也訂定了一些標準，希望航空公司、民航局加強管理，並將3+11變成7+7，要求境外0接觸，防疫旅館使用一次性房卡，3月時這些管理都已到位，加上檢驗6000多名機組員都是陰性，決定回歸3＋11，不過他覺得還是要再觀察一下是否真正執行好，因此延後1個月，且多檢驗3000多人，合計9000多人陰性後才上路，且要求3＋11比原來多一道採檢程序。

陳時中表示，本土疫情爆發經過3個月，也做過疫調，無法連結到諾富特和機組員，若要講出有關聯，需要拿出證據，而不是找不到感染源就認為有關，這樣整個社會會大亂，要追溯源頭他也不逃避。他也表示，基因定序相同只能說可能是同源，但不一定就是「你傳我、我傳你」。

對於疫情共累計800多人死亡，陳時中表示，對這800多條人命我當然很難過，但是做得不好的地方我們也願意道歉，這都沒問題。他不認為3＋11是破口，對於800多條人命，他覺得很心疼，但是不能硬牽拖，不能黑白講，不能出現事情就一定要找替罪羔羊，希望政治少一點，專業多一點，甩鍋、找替罪羔羊大可不必。對於柯文哲的疑慮，若有機會親自說明也沒問題。