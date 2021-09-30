大陸《科技日報》9月30日報導，新冠疫苗加強針（第三針）要來了！大陸累計報告接種新冠病毒疫苗超過22億劑次，將近10.5億人完成全程接種。根據不活化疫苗兩劑次免疫後6個月加強免疫的安全性和免疫原性的研究，專家建議，對已經接種過不活化疫苗的感染新冠病毒風險比較高的人群，與60歲以上的重點人群，開展加強免疫。加強（針）免疫能夠有效應對更多種類的病毒株，產生的抗體持久力也更強。

專家建議，加強針間隔時間為6個月。即，在全程免疫後，至少需要6個月才能再進行加強針接種。而且使用原接種企業生產的疫苗，假如同一個企業沒法滿足供應時，也要選擇相同技術路線的疫苗接種。也就是說，目前加強針不建議｢混打」。

具體人員包括機場、口岸、隔離場所、邊檢、疾控等工作人員、定點醫療機構從業人員要加強免疫；有免疫功能缺陷或低下的人群，60歲以上的人群，也可以考慮加強免疫；出國學習工作交流的人員，尤其是去疫情持續傳播國家的人員，有感染風險的人群也建議開展加強免疫。

報導稱，此前，有部分省分已經表示開展了新冠疫苗加強免疫的工作。例如，9月17日浙江省記者會顯示，近期將按大陸國家統一安排，有序開展重點人群加強免疫工作。也有其他省分的工作人員表示，按照政府要求正在為接種加強針做前期摸底。

｢我們將指導各地組織實施好加強免疫的工作。」大陸國家衛生健康委疾控局二級巡視員崔鋼9月29日在國務院聯防聯控機制記者會上表示，正在加緊制定新冠病毒疫苗加強免疫的相關政策和具體實施的措施。

截至9月28日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗超過22億劑次，將近10.5億人完成全程接種。免疫屏障正在慢慢建立，為什麼這個時候仍要組織開打加強針呢？

｢當前，全球新冠肺炎疫情仍然持續地發展，新冠病毒加速變異傳播，疫情輸入風險仍然較高。」 崔鋼表示，近期，多地發生的由境外輸入引發本土聚集性疫情就充分說明，大陸｢外防輸入，內防反彈」仍然面臨著較大的壓力。

面對新冠疫情防控持續存在的壓力，疫苗將起到關鍵作用。崔鋼說，開展加強免疫，對於保護易感人群、有效遏制疫情傳播具有重要的意義。據介紹，針對加強免疫，專家進行了充分的研究和論證，加強免疫後臨床試驗的研究結果也表明：加強免疫沒有嚴重的不良反應發生，而且中和抗體將得到快速增長。

加強免疫還有一個原因，中國疾控中心免疫規畫首席專家王華慶表示，新冠疫苗接種一段時間之後，有一些人對新冠病毒的免疫力出現下降，有保護效果削弱的情況存在。加強針的接種則會使這種下降出現｢強勢反彈」。相關臨床試驗表明，中和抗體會成倍數增長。

王華慶說：｢半年之後，加強免疫形成的抗體水準雖然也有下降，但依然高於兩劑或一劑接種後的峰值。」加強免疫能更好應對變異株。相關研究表明加強免疫能使得抗體增加之外，抗體譜也更廣了（即能夠有效應對更多種類的病毒株），這意味著它對變異株會產生更好的保護作用。

｢目前我們只是對重點人群有這樣的考慮，對於全人群是不是需要加強免疫，相關單位正在進行研究，而且要根據疫情形勢綜合研判。」崔鋼說。

王華慶提醒，接種新冠疫苗過程中，如果出現了過敏反應，不管是第一針還是第二針，作為禁忌對象後就不能接種了。