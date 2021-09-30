國民黨團因對3＋11專案報告不滿，日前杯葛癱瘓議事。國民黨立委賴士葆批評，蘇內閣為了戀棧保官，不肯負起政治責任，堅決不承認3＋11是防疫破口，還大肆吹噓防疫成功，彷彿8百多條人命是小事一樁，翻篇就不復存在，在野黨若讓蘇貞昌上台，聽他吹噓台灣防疫好棒棒的謊言，在野黨就嚴重失職了。

賴士葆說，全世界的政府都努力地兼顧防疫、恢復經濟活動與人民正常生活之間取的平衡。《彭博社》發表針對53國家，根據疫苗覆蓋率、封鎖嚴重度、航班載客力、接種疫苗旅客自由度等指標，進行「全球防疫韌性」排行榜，台灣名列42。

賴士葆痛批，對照蘇貞昌的施政報告稱台灣的防疫是舉世滔滔的幸福之地，與國際的評比好大的落差，蘇內閣以為將台灣鎖國就可以蒙蔽事實真相，盡情的洗腦大內宣。

賴士葆砲轟，這個失能又失憶的冷血政府，不顧輿論與社會觀感，將3＋11的政策失誤卸責甩鍋給萬華。重大決策沒有會議記錄是嚴重的行政疏失，竟可以上下沆瀣一氣，理直氣壯地推說講一百次也沒有會議記錄，一口咬定3＋11的破口和8百多人染疫死亡沒有關係。

賴士葆說，民進黨在立院占多數，面對如此不公不義、罔顧人命、無人願意扛起政治責任的政府，焦土抗爭情非得已。不敢面對真相的蘇內閣對不起8百多個染疫喪生的死者及其家屬，在野黨不強力的監督制衡，難道還能讓蘇貞昌行禮如儀上台，聽他臉不紅氣不喘地吹噓台灣防疫好棒棒的的謊言？這樣的在野黨就嚴重失職了。