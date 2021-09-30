大陸製造業活動陷入收縮，大陸國家統計局公布，9月製造業採購經理指數（PMI）降至49.6，低於上月0.5個百分點，降至臨界點以下，並遜於市場預期的50，創下一年半新低。

統計局資料顯示，從企業規模看，大型企業PMI為50.4，比上月微升0.1個百分點，繼續高於臨界點；中型企業PMI為49.7，比上月下降1.5個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.5，比上月下降0.7個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數降至49.5，比上月下降1.4個百分點，表明製造業生產放緩。新訂單指數降至49.3，比上月下降0.3個百分點，表明製造業市場需求有所下降。

原材料庫存指數為48.2，雖比上月上升0.5個百分點，但仍低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。從業人員指數降至49，比上月下降0.6個百分點，低於臨界點，表明製造業企業用工景氣度有所下降。

供應商配送時間指數為48.1，雖比上月回升0.1個百分點，但仍低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續延長。