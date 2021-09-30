立法院28日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但國民黨團不滿「3+11」專案報告及補充報告內容，一早搶佔議場杯葛，雙方爆發混戰。國民黨立委李德維表示，28日下午民進黨團先走後門佔住主席台，後又調動質詢順序，影響費鴻泰、陳玉珍質詢，可謂「上午當小偷，下午當強盜」，如今只有10月23日基進黨立委陳柏惟罷免案與12月18日四項公投案過，這兩件事能夠讓民進黨感到害怕。

蔡其昌28日下午宣布開會並同時宣布，時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如與民進黨立委何志偉、林楚茵調換質詢次序，而何、林二人均改為書面報告，故原排第三個質詢的費鴻泰成要第一個上台質詢者，費對自己次序遭調換不滿而拒絕上台質詢，陳玉珍見狀抗議不公，並向主席台叫罵、拋擲物品甚至自己「飛撲」而上，現場一片混亂。

李德維29日在臉書發文表示，國民黨團28日集結議場門口準備衝進去，殊不知，民進黨團立委已偷偷摸摸、內神通外鬼「走後門」佔住了主席台。而下午，主持會議的立法院副院長蔡其昌，又在民進黨團總召柯建銘的指揮下，調動質詢順序，剝奪國民黨立委費鴻泰與陳玉珍的質詢時間。

對此，李德維痛批，民進黨團是「上午當小偷，下午當強盜」，不僅巧取豪奪更利用佔多數優勢迴避監督，已經毫無下限。眼下只剩10月23日陳柏惟罷免案與12月18日四項公投案過關，才能讓民進黨政府感受到失去權力的恐懼，他才會真正傾聽民意並調整政策。

至於國民黨的下一步，李德維指出，國民黨團除必須自我惕勵，更需加強體制內併行體制外戰略，提升多元的抗爭手段，才不至於辜負民眾期待當個稱職的在野黨。