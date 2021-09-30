巴西聖保羅一名女子日前至超市購物，發現超市門口欄杆上竟拴了一隻狗，牠似乎正在等主人，有趣的是，狗一看到顧客走出超市，牠會伸出腳掌向人揮手道別，模樣非常可愛，女子也將這一幕拍下PO網，引發討論。

根據《每日郵報》報導，24歲美容師阿梅里科（Letícia Américo）日前至聖保羅卡坦杜瓦一間超市購物，發現門外有一隻狗被拴在欄杆上，正在等主人回來，狗坐在門口不吵也不鬧，看著來來往往的顧客，一旦看到有人準備離開，牠就會伸出腳掌揮手道別，不少客人發現後，也會停下腳步摸牠的頭。

阿梅里科看了覺得很溫馨，因此拍下畫面並分享至社群平台，直呼「真的好可愛，我愛上這隻狗了」，而這一段影片也掀起討論，不少網友回應「牠直接變成超市的招財犬，應該要付錢給牠」、「牠應該不是揮手，而是想以此獲得愛與關注」。

狗的53歲主人羅德里格斯（Jeferson Alexandre Rodrigues）受訪時表示，他在2019年開始關注流浪狗，得知救援組織發現浪犬後，就決定收養其中一隻，也就是畫面中的「阿古斯塔」（Agusta），透露「阿古斯塔」被救援組織發現時，全身傷痕累累，甚至無法行走，身體因恐懼不斷發抖。

「阿古斯塔」當時一看到人，就會感到非常害怕，不過經羅德里格斯細心照料後，「阿古斯塔」才漸漸敞開心扉，羅德里格斯也會帶愛犬至他經營的機車行，在與顧客的相處中，「阿古斯塔」開始信任人類，「阿古斯塔學會揮動自己的腳掌，以這種方式歡迎每個人，並獲得關愛」。