商億-KY(8482)訂單維持滿載、柬埔寨新產能正式加入營運，第4季營運動能強，2021年受惠美國居家修繕帶動對室內家具需求，加上東南亞疫情導致部分客戶訂單由東南亞移轉至大陸地區，法人預估，今年全年度營收獲利可望聯袂成長。不過，商億生產基地位於杭州，近期大陸當局執行限電，是否會成為營運變數值得觀察。

在後疫情時代改善人們生活型態，將更加注重居家生活，有利整體居家生活相關產品等需求維持高檔水準，有助商億客戶對室內家具採購量。另外，商億核心競爭營運利基也有助在RH、Williams Sonoma滲透率持續提升。在產能方面，商億也配合客戶訂單，增加柬埔寨產能，推升營運成長。

2022年在訂單呈現滿載水準，商億配合客戶訂單，增加柬埔寨產能，加上客製化訂單比重增加與產品組合優化，將有助營運表現維持成長動能。法人初估，商億2022年營收可望成長1成左右，稅後盈餘也有機會成長超過1成。