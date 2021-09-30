大陸執行「能耗雙控」限電影響擴大，再加上國際油價反彈，聚酯主要原料EG（乙二醇）、PTA（純對苯二甲酸）價格大漲，推升化纖產品報價。今早紡織族群紅光滿面，類股上揚逾2個百分點，成為台股盤面最強勢族群。南紡(1440)、大東(1441)、力麗(1444)、聯發(1459)、集盛(1455)、力鵬(1447)、福大(4402)等盤中均觸及漲停價。

今年上半年多家紡織上游股獲利均呈現轉機，由虧轉盈，包括:聯發(1459)、集盛(1455)、力鵬(1447)、力麗(1444)、南紡(1440)等。業者分析，這波大陸大動作限電，表面看起來是能耗管控，但背後是一個更大的宏觀調控，藉由這個過程淘汰過剩產能、追求產業升級。大陸不樂見汙染留在國內，勢必會掀起一波產業淘汰賽。未來供給減少，包括化纖在內的原物料價格將走揚，這對於國內化纖業者而言是有利的，可以獲得更合理的利潤。

紡織中上游的族群，除了短線的「能耗雙控」和油價反彈等題材外，氣侯變遷加速環保減碳，3C、電動車產業採用環保纖維作產品素材，也讓具有「環保紗」的紡織中上游族群，跟上科技新應用潮流。

力麗針對尼龍布回收後，重新製成防潑水回收紗，不僅尼龍具備環保回收特性，同時，透過前加工手續讓防潑水功能永久附著在纖維上，成為一大賣點。台化(1326)、福懋(1434)聯手與戶外品牌Patagonia合作，進行海上尼龍魚網回收計畫，由台化重新聚合成粒抽絲，福懋做成布料、成衣，藉此回收概念達成永續環保。