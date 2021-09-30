國慶日即將到來，今（30）日的第一次全兵力預演，割稻機破天荒加入操演行列。（圖／讀者提供）

10月10日國慶日即將到來，國軍這幾日緊鑼密鼓進行預演熱身，而今年除了憲兵新型賓士前導車禮車、中科院自行研發的陸射劍二防空飛彈、雄風三型反艦飛彈發射車首度登場吸引大批軍事迷目光外，今（30）日凌晨的第一次全兵力預演，「最大亮點」竟是割稻機、計程車、垃圾車、郵務車，也破天荒加入操演行列。

今日凌晨國軍操演，近200輛軍車出現在台北街頭，除三軍儀隊加緊訓練操槍與走位，國軍更出動國防部雷霆2000多管火箭發射車，陸軍新購的陸射劍二防空飛彈發射車與雄風三型反艦飛彈發射車也是首次亮相，另天弓三型防空飛彈發射車也一同參與演練。

兩架垂掛巨型國旗的CH-47SD直昇機，在四架AH-64E阿帕契直升機護衛下現身，五架幻象2000戰機也加入操演行列，而雷虎小組則噴出象徵國旗的紅、藍、白三色彩煙衝過凱道上空。

國慶典禮即將到來，2架垂掛巨型國旗的CH-47SD直昇機30日在4架AH-64E阿帕契直升機護衛下參與演練。（杜宜諳攝）

國慶典禮即將到來，5架幻象2000戰績一同參與演練。（杜宜諳攝）

國慶典禮即將到來，雷虎小組30日噴出彩煙衝過凱道上空。（杜宜諳攝）

昨日預演則出動憲兵快速反應連重型機車隊及台北市政府交通大隊，前往總統府進行演練。大批憲兵騎乘重機，新前導車Benz C43也在此次演練中首次登場。

憲兵騎乘覆蓋綠色迷彩偽裝網的YAMAHA Royal Star 1300，在首次正式登場的新前導車Benz C43帶領下，整齊劃一筆直前行。（杜宜諳攝）

新前導車Benz C43首次登場，為國慶操演進行演練。（杜宜諳攝）

今年國慶當日慶祝活動，除軍機衝場，及CH-47直升機吊掛巨幅國旗通過總統府上空外。據《中國時報》22日報導指出，特別預算所列8項10種裝備各型飛彈車，部分將參加當日慶祝活動，以分列方式，通過總統府前廣場，彷彿進行「小閱兵」。