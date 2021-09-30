首批客製化BNT疫苗今天清晨抵台，COVID-19疫苗接力到貨，指揮中心指揮官陳時中今天上午表示，AZ疫苗今天下午也會到貨的可能性高，近期也陸續會有BNT疫苗到貨。

陳時中今天上午在錄製完廣播節目後接受媒體聯訪時，被問及除了首批客製化BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗外，外傳阿斯特捷利康（AZ）疫苗也會在今天下午接力抵台，他僅回覆，「老話一句，可能性很高」，疫苗登機後會再報告。指揮中心下午記者會統一說明其他疫苗細節。

國內COVID-19疫苗人口涵蓋率逐漸增加，本土社區疫情穩定控制，除近期公佈雙鐵、遊覽車、藝文表演展覽及體育活動賽事管理放寬，以及將可望於10月5日鬆綁KTV、遊藝場等休閒娛樂場所，近期是否可能還有其他防疫管制強度下降，也將會是今天記者會關注焦點之一。

另外，國內首次出現施打未稀釋輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗事件，25人遭打4倍濃度疫苗，上述大劑量接種者已安排追蹤關懷處置，個案最新狀況、造成接種異常事件的恩主公醫院接種流程實地視察結果及懲處決議等，都備受關注。

指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬6216例確診，分別為1581例境外移入，1萬4581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳仁華）1100930